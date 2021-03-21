Байден розчарований виходом Туреччини зі Стамбульської конвенції 

Президент США Джо Байден розчарований "необгрунтованим" виходом Туреччини з Конвенції Ради Європи про запобігання і припинення насильства стосовно жінок.

Про це йдеться у заяві президента США, опублікованій на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

"Раптовий і необгрунтований вихід Туреччини з Конвенції Ради Європи про запобігання і припинення насильства стосовно жінок і домашнього насильства, більш відомої як Стамбульська конвенція, викликає глибоке розчарування", - заявив глава США.

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За його словами, у всьому світі спостерігається зростання числа випадків домашнього насильства, включаючи повідомлення про зростання числа вбивств жінок в Туреччині - першій країні, що підписала конвенцію.

"Країни повинні працювати над зміцненням і відновленням своїх зобов'язань з припинення насильства щодо жінок, не відкидаючи міжнародні договори, спрямовані на захист жінок і притягнення до відповідальності винних. Це невтішний крок назад для міжнародного руху за припинення насильства щодо жінок у всьому світі", - наголошується у заяві Джо Байдена.

У суботу Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству. Туреччина заявила, що права жінок захищають внутрішні закони, а не якісь зовнішні регулювання.

Європейські лідери розкритикували рішення Туреччини, закликавши президента Ердогана переглянути його.