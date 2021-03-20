Рада Європи відреагувала на вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала руйнівною новиною оголошення Туреччини про вихід зі Стамбульської конвенції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву генсека.

Пейчинович-Бурич наголосила, що Стамбульська конвенція охоплює 34 європейські країни і широко розглядається як золотий стандарт у міжнародних зусиллях щодо захисту жінок і дівчат від насильства, з яким вони стикаються щодня.

"Цей крок є величезною невдачею для цих зусиль і і дуже плачевним, оскільки компрометує захист жінок у Туреччині, по всій Європі та за її межами" – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству.

Багато консерваторів Туреччини кажуть, що пакт заохочує до насильства, підриваючи сімейні структури. Їх опоненти стверджують, що угоду та законодавство, ухвалене після її виконання, потрібно реалізовувати більш суворо.

Туреччина - перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. Конвенція намагається запобігти насильству щодо жінок, включаючи домашнє насильство, та покласти край юридичній безкарності винних осіб.