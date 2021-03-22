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Берегова охорона Італії арештувала корабель, який займається порятунком мігрантів

Понеділок, 22 березня 2021, 13:43

Німецьке рятувальне судно, яке на початку березня висадило майже 400 мігрантів на Сицилії, було затримане з міркувань безпеки італійською береговою охороною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Корабель Sea-Watch 3, яким керує організація Sea-Watch, перебуває в сицилійському порту Августа, де 3 березня він висадив 385 мігрантів. Була призначена перевірка, оскільки судно нібито порушило правила щодо безпеки судноплавства, запобігання пожежам на борту, охорони навколишнього середовища та підготовки екіпажів, йдеться у заяві берегової охорони.

Зокрема, у береговій охороні наголошують, що німецький корабель може перевозити максимум 22 людини, в той час як на початку березня на його борту було 385 мігрантів.

"З минулої ночі SeaWatch3 перебуває під адміністративним арештом в Августі. Вони знову звинувачують нас у тому, що ми врятували занадто багато людей", - написала в Twitter громадська організація Sea-Watch.

"Чи повинні ми дозволити 385 людям загинути від байдужості влади, яка не пропонує альтернативу нашій присутності в морі?", - додала вона.

Берегова охорона Італії регулярно арештовує кораблі гуманітарних неурядових організацій - вони вважають такі заходи невиправданими та політично вмотивованими. Також активістів звинувачують у змові з контрабандистами лівійських мігрантів з метою безпечної їх висадки на європейські береги, що вони категорично заперечують.

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Італія мігранти
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