Береговая охрана Италии арестовала корабль, занимающийся спасением мигрантов

Немецкое спасательное судно, которое в начале марта высадило почти 400 мигрантов на Сицилии, было задержано из соображений безопасности итальянской береговой охраной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Корабль Sea-Watch 3, которым руководит организация Sea-Watch, находится в сицилийском порту Августа, где 3 марта он высадил 385 мигрантов. Была назначена проверка, поскольку судно якобы нарушило правила безопасности судоходства, предотвращения пожаров на борту, охраны окружающей среды и подготовки экипажей, говорится в заявлении береговой охраны.

В частности, в береговой охране отмечают, что немецкий корабль может перевозить максимум 22 человека, в то время как в начале марта на его борту было 385 мигрантов.

"С прошлой ночи SeaWatch3 находится под административным арестом в Августе. Они снова обвиняют нас в том, что мы спасли слишком много людей", - написала в Twitter общественная организация Sea-Watch.

"Должны ли мы позволить 385 людям погибнуть от равнодушия власти, которая не предлагает альтернативы нашему присутствию в море?", - добавила она.

Береговая охрана Италии регулярно арестовывает корабли гуманитарных неправительственных организаций - они считают такие меры неоправданными и политически мотивированными. Также активистов обвиняют в сговоре с контрабандистами ливийских мигрантов с целью безопасной их высадки на европейские берега, что они категорически отрицают.