У Британії найменше число померлих від коронавірусу з вересня

Велика Британія зафіксувала 17 смертей від коронавірусу за останні 24 години - найнижча щоденна цифра з кінця вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Ця цифра є помітним падінням з минулого понеділка, коли у Британії було зафіксовано 52 смерті.

Востаннє кількість щоденних смертей була меншою 28 вересня, коли померли 13 пацієнтів.

За останню добу також було зафіксовано 5342 нові випадки коронавірусу - зростання порівняно з 4618 випадками, зафіксованими тиждень тому.

За останні 24 години було введено 367 006 перших доз вакцини та 52 612 других доз.

Субота стала днем з рекордною кількістю щеплень проти коронавірусу, оскільки 844 285 людям було зроблено укол.

Протягом однієї години в суботу щеплення проводились майже 27 разів щосекунди, повідомляє NHS England.

Загалом протягом четверга, п'ятниці та суботи у Британії вакцинували 2,24 млн людей.