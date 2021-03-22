В Британии наименьшее число умерших от коронавируса с сентября

Великобритания зафиксировала 17 смертей от коронавируса за последние 24 часа - самая низкая ежедневная цифра с конца сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Эта цифра заметным падением с прошлого понедельника, когда в Британии было зафиксировано 52 смерти.

Последний раз количество ежедневных смертей было меньше 28 сентября, когда умерли 13 пациентов.

За последние сутки также было зафиксировано 5342 новых случая коронавируса - рост по сравнению с 4618 случаями, зафиксированными неделю назад.

За последние 24 часа было введено 367 006 первых доз вакцины и 52 612 вторых доз.

Суббота стала днем ​​с рекордным количеством прививок против коронавируса, поскольку 844285 людям был сделан укол.

В течение одного часа в субботу прививки проводились почти 27 раз каждую секунду, сообщает NHS England.

Всего в течение четверга, пятницы и субботы в Британии вакцинировали 2,24 млн человек.