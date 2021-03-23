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Найбільша фракція Європарламенту хоче прискорити запуск "паспортів вакцинації"

Вівторок, 23 березня 2021, 11:57

Найбільша фракція Європарламенту - Європейської народної партії - закликала Європарламент якнайшвидше схвалити стандартизований сертифікат вакцинації.

Про це заявив лідер групи Манфред Вебер, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що підтримує заклик Єврокомісії розглянути законодавство про цифровий сертифікат вакцинації за терміновою процедурою.

"Ми не можемо втрачати час, сертифікат про вакциацію має бути схвалений якнайшвидше - заздалегідь перед літом. Тому група ЄНП закликає до прискореної процедури у Європарламенті. Від цього залежать тисячі родинних бізнесів", - заявив він у своєму Twitter.

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія презентувала проєкт "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку. 

Сертифікати мають стати стандартизованим документом, що містить докази вакцинації від коронавірусу, або негативного тесту (ПЛР або швидкого антиген-тесту), або ж доказ, що людина перехворіла на COVID-19.

На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, сподіваючись таким чином частково "врятувати" наступний сезон.

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