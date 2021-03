Найбільша фракція Європарламенту хоче прискорити запуск "паспортів вакцинації"

Найбільша фракція Європарламенту - Європейської народної партії - закликала Європарламент якнайшвидше схвалити стандартизований сертифікат вакцинації.

Про це заявив лідер групи Манфред Вебер, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що підтримує заклик Єврокомісії розглянути законодавство про цифровий сертифікат вакцинації за терміновою процедурою.

"Ми не можемо втрачати час, сертифікат про вакциацію має бути схвалений якнайшвидше - заздалегідь перед літом. Тому група ЄНП закликає до прискореної процедури у Європарламенті. Від цього залежать тисячі родинних бізнесів", - заявив він у своєму Twitter.

We cannot waste more time on the #vaccination certificate. It should be adopted as quickly as possible, well before the summer season. This is why @EPPGroup calls for a fast-track procedure in the European Parliament. Thousands of family businesses depend on it. @POLITICOEurope pic.twitter.com/xKoKZyhaFB