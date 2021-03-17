Єврокомісія запропонувала проєкт "паспортів вакцинації": не лише для вакцинованих

Єврокомісія презентувала проєкт "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку. Отримати його зможуть не лише вакциновані люди.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Сертифікати мають стати стандартизованим документом, що містить докази вакцинації від коронавірусу, або негативного тесту (ПЛР або швидкого антиген-тесту), або ж доказ, що людина перехворіла на COVID-19.

"Щоб запобігти дискримінації людей, які ще не вакциновані, Комісія пропонує створити не лише взаємосумісний сертифікат про вакцинацію, але й про тести на коронавірус та одужання від коронавірусу", - пояснюють у повідомленні.

Документ може бути у цифровому або паперовому вигляді. Обидва типи міститимуть QR-код з основною інформацією і цифровим підписом, що засвідчує автентичність. Сертифікат міститиме інформацію англійською та офіційною мовою країни, що видала його, і буде безкоштовним

Між країнами-членами мають створити механізм для перевірки автентичності таких сертифікатів у межах всього ЄС. При цьому персональні дані у процесі перевірки не можуть передаватися або зберігатися перевіряючою країною.

"Цифровий зелений сертифікат не стає передумовою для вільного пересування і не створить ніякої дискримінації. Спільний підхід у межах всього ЄС дозволить нам поступово відновити вільне пересування та уникнути фрагментації. Це також шанс вплинути на глобальні стандарти", - зазначив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Якщо країни-члени роблять певні винятки з обмежень на в’їзд для вакцинованих осіб (як вимога тесту або самоізоляція), вони повинні будуть застосовувати однакові умови для власників сертифікатів про вакцинацію в рамках "цифрових зелених сертифікатів".

"Це зобов’язання поширюється лише на вакцини, які отримали дозвіл на використання у ЄС. Але країни-члени можуть самостійно ухвалити рішення про визнання інших вакцин", - додають у повідомленні.

Передбачається, що сертифікати будуть визнаватися усіма членами ЄС, а також Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією. Документ може бути виданий громадянам країн ЄС і їхнім членам родини, незалежно від громадянства; громадянам третіх країн, які проживають у ЄС, і відвідувачам, які мають право подорожувати до інших країн-членів.

Сертифікати задумані як тимчасовий інструмент і їхнє використання має припинитися, коли ВООЗ оголосить про завершення пандемії.

Далі пропозиція Єврокомісії має отримати згоду у Європарламенті та Раді ЄС. Очікується, що документи зможуть почати видавати до літа.