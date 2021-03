Крупнейшая фракция Европарламента хочет ускорить запуск "паспортов вакцинации"

Крупнейшая фракция Европарламента - Европейской народной партии - призвала Европарламент поскорее одобрить стандартизированный сертификат вакцинации.

Об этом заявил лидер группы Манфред Вебер, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что поддерживает призыв Еврокомиссии рассмотреть законодательство о цифровом сертификате вакцинации по срочной процедуре.

"Мы не можем терять время, сертификат о вакцинации должен быть одобрен как можно быстрее - заранее перед летом. Поэтому группа ЕНП призывает к ускоренной процедуре в Европарламенте. От этого зависят тысячи семейных бизнесов", - заявил он в своем Twitter.

We cannot waste more time on the #vaccination certificate. It should be adopted as quickly as possible, well before the summer season. This is why @EPPGroup calls for a fast-track procedure in the European Parliament. Thousands of family businesses depend on it. @POLITICOEurope pic.twitter.com/xKoKZyhaFB