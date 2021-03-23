Зеленский ввел санкции против евродепутатов, которые ездили в оккупированный Крым

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против нескольких французских евродепутатов, которые ездили в оккупированный Крым - наряду с санкциями против почти сотни российских компаний и физических лиц.

Соответствующий указ опубликовал Офис президента вечером 23 марта, сообщает "Европейская правда".

В приложении со списком физлиц фигурируют трое европарламентариев - Вирджини Жорон, Жан-Лен Лакапель и Филипп Оливье. Все они являются представителями крайне правой политической группы "Идентичность и демократия".

Санкции вводятся на 3 года и предусматривают:

1) блокирование активов - временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;

2) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

3) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины.

В документе не упоминается причина для введения санкций против указанных лиц, но почти наверняка это - визит в оккупированный Крым летом 2020 года, для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Делегацию возглавлял депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

Имена всех трех фигурируют в материалах "Крым. Реалии" и RFI, фотографии со своего визита публиковали и сами депутаты.

Je suis actuellement à Yalta en #Russie où une délégation de députés @GroupeID_FR observe le bon déroulement du référendum constitutionnel.

Excellente participation au scrutin et organisation exemplaire. #referendum #crimée pic.twitter.com/SYTl0qx1wV — Philippe Olivier (@PhOlivierRN) July 1, 2020

Также их внес в свою базу данных сайт "Миротворец", обвиняя в покушении на территориальную целостность Украины, незаконном пересечении границы, участии в пропагандистских мероприятиях РФ для попытки легализации противоправной аннексии Крыма.

Напомним, Европарламент дистанцировался от визита французских депутатов, отметив, что они не являются официальной делегацией.