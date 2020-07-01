Європарламент відхрестився від євродепутатів, що приїхали в окупований Крим

Європарламент дистанціювався від французьких євродепутатів, які перебувають з візитом в окупованому Криму.

Про це заявив речник Європарламенту у коментарі виданню Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо це підтвердиться, то йдеться про приватний візит, який жодним чином не зобов'язує парламент", - заявив речник.

"Це не офіційна делегація Європейського парламенту",- наполягає він.

Як сказано у заяві голови Комітету Європарламенту у закордонних справах Девіда Макалістера і Томаса Тобе, співголови групи ЄП з підтримки демократії і координації виборів, жоден окремий член Європейського парламенту не був уповноважений спостерігати або коментувати виборчий процес з нагоди конституційного референдуму в РФ від його імені.

"Тому будь-член Європейського парламенту, який вирішив спостерігати за цим виборчим процесом в Російській Федерації або на незаконно анексованому Кримському півострові, де Європейський Союз не визнає проведення цих консультацій, зробив це з власної ініціативи і ні за яких обставин не повинен якою-небудь заявою чи дією асоціювати свою участь з Європейським парламентом" – йдеться в заяві.

Раніше представник України при ЄС звернувся до керівництва Європарламенту із закликом засудити візит французьких євродепутатів до окупованого Криму.

Микола Точицький наголошує, що така поїздка окремих євродепутатів до Криму є порушенням законодавства України та суперечить офіційній позиції ЄС щодо підтримки територіальної цілісності України.

Як повідомлялося раніше, окремі французькі євродепутати зібралися з триденним візитом до окупованого Криму, що запланований з 30 червня по 2 липня.

Очолить делегацію депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані.

В Україні прокуратура вже порушувала кримінальне провадження щодо аналогічного візиту Маріані та його колег у 2016 році.