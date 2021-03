В Англії вдруге протестували проти закону про поліцію, 14 затриманих

В англійському Бристолі вдруге зібралася акція протесту проти законопроєкту, що розширює повноваження поліції, за вечір затримали 14 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC і Sky News.

Цього разу акція була менш масовою, ніж попередня два дні тому. Тоді у час найбільшої присутності було кілька тисяч людей. Увечері 23 березня зібралися близько 130 людей.

На підмогу місцевим правоохоронцям цього разу стягнули колег із сусідніх районів.

У поліції заявили, що тривалий час просили людей розійтися, але значна частина залишились до пізнього вечора. Протестувальники почали встановлювати палатки та звукові системи.

Як повідомила місцева поліція, одного з 14 затриманих заарештували за його дії, скоєні під час попередньої акції. Необхідність розігнати протест пояснюють порушенням карантинного законодавства і блокуванням дороги.

Officers are in attendance at a protest of around 130 people at College Green in #Bristol this evening - our statement is below 👇 pic.twitter.com/hFYmEUuc1L