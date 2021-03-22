Після заворушень в англійському Бристолі затримали 7 осіб, постраждали 20 правоохоронців

В англійському Бристолі після заворушень, у які переріс протест проти законопроєкту про поліцію, затримали сімох осіб. Ще деяких активних учасників поліція продовжує розшукувати.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Постраждали загалом 20 правоохоронців, з них двоє отримали серйозні травми. Як повідомляли раніше, в одного з них зламана рука, в іншого - ребра.

"На акції було близько 3000 людей, коли вона розпочиналася біля Коледж Грін. Згодом залишилися 400-500, які вирішили вдатися до насильницьких дій біля відділку поліції у Брайдвеллі", - розповів начальник місцевої поліції Енді Марш.

Він зазначив, що поліція затримала сімох активних учасників заворушень і збирається оприлюднити "години відеозаписів".

"Ми будемо просити жителів Бристоля допомогти ідентифікувати цих громадян, щоб притягнути їх до відповідальності", - зазначив начальник поліції.

Як вже повідомлялося, вдень 21 березня у Бристолі зібралася велика акція протесту проти законопроєкту, що передбачає суттєве розширення повноважень поліції - зокрема, щодо можливостей правоохоронців обмежувати мітинги.

Спершу протест відбувався мирно, але згодом переріс у заворушення, під час яких спалили два поліцейських авто та побили скло у відділку.

У зоні протестів продовжують прибирати бите скло, сміття та стирати зі стін графіті.

"Громити будівлі у центрі нашого міста, трощити автомобілі, атакувати нашу поліцію - усе це не зменшує імовірність, що законопроєкт пройде. Навпаки, демонстрація беззаконня стане доказом того, що він потрібен. Це ганебний день для Бристоля. Цим людям має бути соромно", - відреагував мер Марвін Ріс.