В Англии во второй раз протестовали против закона о полиции, 14 задержанных

В английском Бристоле второй раз собралась акция протеста против законопроекта, расширяющего полномочия полиции, за вечер задержали 14 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC и Sky News.

На этот раз акция была менее массовой, чем предыдущая два дня назад. Тогда в момент наибольшего присутствия было несколько тысяч человек. Вечером 23 марта собрались около 130 человек.

В помощь местным правоохранителям на этот раз стянули коллег из соседних районов.

В полиции заявили, что длительное время просили людей разойтись, но значительная часть остались до позднего вечера. Протестующие начали устанавливать палатки и звуковые системы.

Как сообщила местная полиция, одного из 14 задержанных арестовали за его действия, совершенные во время предыдущей акции. Необходимость разогнать протест объяснили нарушением карантинного законодательства и блокировкой дороги.

Officers are in attendance at a protest of around 130 people at College Green in #Bristol this evening - our statement is below 👇 pic.twitter.com/hFYmEUuc1L