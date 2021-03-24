В Англии во второй раз протестовали против закона о полиции, 14 задержанных

В английском Бристоле второй раз собралась акция протеста против законопроекта, расширяющего полномочия полиции, за вечер задержали 14 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC и Sky News.

На этот раз акция была менее массовой, чем предыдущая два дня назад. Тогда в момент наибольшего присутствия было несколько тысяч человек. Вечером 23 марта собрались около 130 человек.

В помощь местным правоохранителям на этот раз стянули коллег из соседних районов.

В полиции заявили, что длительное время просили людей разойтись, но значительная часть остались до позднего вечера. Протестующие начали устанавливать палатки и звуковые системы.

Как сообщила местная полиция, одного из 14 задержанных арестовали за его действия, совершенные во время предыдущей акции. Необходимость разогнать протест объяснили нарушением карантинного законодательства и блокировкой дороги.

Officers are in attendance at a protest of around 130 people at College Green in #Bristol this evening - our statement is below 👇 pic.twitter.com/hFYmEUuc1L — Avon and Somerset Police (@ASPolice) March 23, 2021

"Мы дальше живем в условиях локдауна и не можем позволить продолжать собрание .... Жаль, что нам пришлось прибегать к действию в день, когда мы вспоминаем людей, чьи жизни унесла эпидемия", - отметили в полиции.

Также правоохранители опубликовали фотографии еще 10 человек, разыскиваемых за их действия на предыдущем протесте.

Напомним, причиной акций с лозунгом "Kill the Bill" стал новый законопроект, который предусматривает существенное расширение полномочий полиции - в частности, возможностей правоохранителей ограничивать митинги.

Первая акция собралась днем ​​21 марта. Сначала протест проходил мирно, но впоследствии перерос в беспорядки, в ходе которых сожгли два полицейских автомобиля и побили стекла в участке. В результате столкновений получили травмы более 20 правоохранителей, из них двое - серьезные, семь протестующих задержали.