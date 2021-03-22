Спалені машини і розбиті вікна: в Англії протестували проти закону про поліцію

У Бристолі, що на заході Англії, акція проти законопроєкту про розширення повноважень поліції переросла у масові заворушення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Причиною став новий законопроєкт, який передбачає суттєве розширення повноважень поліції - зокрема, щодо можливостей правоохоронців обмежувати мітинги.

На протест із гаслом "Kill the Bill" вийшли кілька тисяч людей. В руках у багатьох мітингарів були плакати з гаслами "Скажи ні поліцейській державі" і "Свобода протесту - основа демократії".

Фото: PA

Кореспондент BBC Джоанна Прайор повідомляє, що спершу акція починалася мирно, але поступово ситуація ставала усе більш нестабільною.

Фото: PA

Фото: PA

Протестувальники атакували поліцейський відділок і підпалили принаймні два автомобілі поліції. У відділку побили вікна. Декілька машин пошкодили - пробили шини і розбили вікна.

Фото: SkyNews

Фото: PA

Учасники також жбурляли в поліцейських різні предмети, запускали феєрверки і скандували "Ганьба вам!".

При цьому правоохоронці до активних дій практично не переходили: натомість зайняли позиції і намагалися з них не сходити.

Кілька правоохоронців отримали серйозні поранення. В одного з них зламана рука, в іншого - ребра.

Місцева поліція після цього заявила, що "те, що почалося як мирний протест, невелика меншість перетворила на безлади". Усіх причетних обіцяють притягти до відповідальності. Наразі про затриманих не повідомляють.

"Бандитизм і безлади неприпустимі", - заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател.

Мер Бристоля Марвін Ріс сказав, що усвідомлює "розчарування" багатьох людей щодо нового законопроєкту, але додав, що "руйнування будівель в центрі нашого міста, вандалізм, напади на нашу поліцію ніяк не зменшать шанси на ухвалення законопроєкту".