Спалені машини і розбиті вікна: в Англії протестували проти закону про поліцію

У Бристолі, що на заході Англії, акція проти законопроєкту про розширення повноважень поліції переросла у масові заворушення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Причиною став новий законопроєкт, який передбачає суттєве розширення повноважень поліції - зокрема, щодо можливостей правоохоронців обмежувати мітинги.

На протест із гаслом "Kill the Bill" вийшли кілька тисяч людей. В руках у багатьох мітингарів були плакати з гаслами "Скажи ні поліцейській державі" і "Свобода протесту - основа демократії".

Кореспондент BBC Джоанна Прайор повідомляє, що спершу акція починалася мирно, але поступово ситуація ставала усе більш нестабільною.

Протестувальники атакували поліцейський відділок і підпалили принаймні два автомобілі поліції. У відділку побили вікна. Декілька машин пошкодили - пробили шини і розбили вікна.

Учасники також жбурляли в поліцейських різні предмети, запускали феєрверки і скандували "Ганьба вам!".

Fireworks going off at #killthebill protest outside Bristol Police Station. @EpigramPaper pic.twitter.com/KChOmKrTZe