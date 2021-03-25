КНДР вдруге за тиждень здійснила ракетні випробування

Північна Корея вдруге за тиждень здійснила ракетні випробування, в Японії повідомили, що йдеться про балістичні ракети.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це повідомили у Південній Кореї та Японії у четвер, 25 березня.

Об’єднаний генштаб Південної Кореї поки не надав деталей про те, який тип ракет було запущено, зазначивши, що розвідки Південної Кореї та США продовжують досліджувати це питання.

Читайте також Байден розсміявся на питання про ракетні випробування КНДР

Рада нацбезпеки Південної Кореї збирається з цього приводу на термінове засідання.

Тим часом прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга сказав, що дві ракети, запущені Пхеньяном вранці у четвер, були балістичними.

Він зауважив, що Японія висловлює серйозний протест з цього приводу та засуджує такі дії.

"Запуск загрожує миру та стабільності у нашій країні і регіоні, і це явне порушення резолюцій Ради безпеки ООН", - сказав Йосіхіде Суга.

Як повідомили в Міноборони Японії, першу ракету випустили о 22:06 за середнім часом за Гринвічем (GMT), а наступну - близько 22:30.

Це вже друге ракетне випробування КНДР за останній тиждень.

Перший раз дві ракети запустили із західного узбережжя у неділю.

Ці запуски стали першим випробуванням ракет Північною Кореєю з 14 квітня 2020 року, коли вона запустила кілька крилатих ракет малої дальності в Японське море.