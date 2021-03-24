Байден розсміявся на питання про ракетні випробування КНДР

Президент Сполучених Штатів Джо Байден посмішкою відповів на запитання журналістів щодо запуску ракет Північною Кореєю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

Журналіст запитав Байдена, чи вважає він запуск ракет провокацією, на що президент США відповів: "Ні, відповідно до інформації Міноборони, це звичайна справа. В цьому немає нічого нового, нічого незвичайного в їхніх діях".

Після цього журналіст спитав, чи вплине це на дипломатичні стосунки двох країн, на що Байден тільки розсміявся.

Північна Корея у неділю провела ракетні випробування вперше з моменту вступу Байдена на пост президента США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена намагається зв'язатися з урядом Північної Кореї з лютого, але досі не отримала відповіді.