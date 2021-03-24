КНДР вперше за президентства Байдена провела ракетні випробування

Північна Корея провела ракетні випробування вперше з моменту набуття Джо Байдена на пост президента США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Дві ракети малої дальності були запущені в неділю з західного узбережжя КНДР, з району прибережного міста Ончон.

У міністерстві оборони Республіки Корея повідомили, що стежили за підготовкою до запуску. Представник військового командування повідомив, що ракети були крилатими, а не балістичними, і випробування не суперечать резолюціям ООН.

Відповідно до джерел, лідер КНДР Кім Чен Ин не спостерігав за останніми стрільбами.

Пхеньян дотримується мораторію на ядерні випробування і випробування ракет великої дальності з кінця 2017 року.

Ці запуски стали першим випробуванням ракет Північною Кореєю з 14 квітня 2020 року, коли вона запустила кілька крилатих ракет малої дальності в Східне море.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена намагається зв'язатися з урядом Північної Кореї з лютого, але досі не отримала відповіді.