КНДР вперше за президентства Байдена провела ракетні випробування
Північна Корея провела ракетні випробування вперше з моменту набуття Джо Байдена на пост президента США.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.
Дві ракети малої дальності були запущені в неділю з західного узбережжя КНДР, з району прибережного міста Ончон.
У міністерстві оборони Республіки Корея повідомили, що стежили за підготовкою до запуску. Представник військового командування повідомив, що ракети були крилатими, а не балістичними, і випробування не суперечать резолюціям ООН.
Відповідно до джерел, лідер КНДР Кім Чен Ин не спостерігав за останніми стрільбами.
Пхеньян дотримується мораторію на ядерні випробування і випробування ракет великої дальності з кінця 2017 року.
Ці запуски стали першим випробуванням ракет Північною Кореєю з 14 квітня 2020 року, коли вона запустила кілька крилатих ракет малої дальності в Східне море.
Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена намагається зв'язатися з урядом Північної Кореї з лютого, але досі не отримала відповіді.