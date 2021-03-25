Група родин з Кенії, Фіджі та ЄС невдало оскаржила у суді кліматичні рішення Євросоюзу

Суд ЄС підтвердив рішення суду нижчої інстанції, який відхилив скаргу родин з кількох країн Євросоюзу, а також Кенії та Фіджі, щодо кліматичних цілей ЄС - вони вимагали, щоби блок встановив більш амбітні показники.

Про це йдеться у повідомленні Суду ЄС, оприлюдненому 25 березня, пише "Європейська правда".

У 2018 році родини з Франції, Німеччини, Італії, Португалії та Румунії, шведське об’єднання саамської молоді (корінний народ півночі Скандинавії), а також родини з Кенії та Фіджі, зайняті у сільському господарстві або туризмі, подали позов спершу до Суду загальної юрисдикції ЄС.

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Скаржники хотіли, щоб ЄС встановив для блоку більш жорсткі кліматичні цілі, аніж передбачав пакет законодавства від 2018 року.

Зокрема, вони вимагали скасування законодавства, що встановлює ціль про зниження викидів парникових газів до 2030 року на 40%, порівняно з рівнем 1990 року, і замість того, щоб відшкодовувати їм компенсації, зобов’язати блок підвищити цей показник до щонайменш 50-60%.

Суд у травні 2019 року відхилив позов як неприйнятний, тому що зазначене законодавство напряму не зачіпало нікого з позивачів. Позивачі після цього звернулись до Суду ЄС.

"Суд загальної юрисдикції мав усі підстави винести рішення, що зазначене законодавство особисто не зачіпає позивачів… Сьогоднішнім рішенням Суд ЄС відхиляє апеляцію на рішення Суду загальної юрисдикції, остаточно підтверджуючи відхилення позову", - заявив Суд ЄС у своєму рішенні.

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