Суд у Франції визнав, що країна робить недостатньо для боротьби зі зміною клімату

Суд у Франції задовольнив позов чотирьох громадських організацій проти уряду, визнавши, що держава робить недостатньо для боротьби зі зміною клімату.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

Позов екоактивістів підтримали своїми підписами під петицією 2,3 млн громадян.

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У своєму рішенні адміністративний суд Парижа визнав, що між екологічною шкодою від зміни клімату та тим, що Франція не виконує свої цілі щодо скорочення викидів парникових газів є взаємозв’язок - більшість зобов’язань у рамках Паризької кліматичної угоди відклали на період після 2020 року.

Суд постановив, що у даному випадку грошові компенсації недоречні і рішення має бути сфокусоване на тому, щоб країна почала здійснювати необхідні кроки для зниження викидів парникових газів.

Позивачі назвали вердикт "історичною перемогою", зазначаючи, що досі Франція заперечувала проблеми у своїй кліматичній політиці.

Суд візьме ще два місяці паузи для оголошення кроків, які має здійснити держава для виправлення ситуації.

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