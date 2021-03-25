Группа семей из Кении, Фиджи и ЕС безуспешно обжаловала в суде климатические решения Евросоюза

Суд ЕС подтвердил решение суда низшей инстанции, который отклонил жалобу семей из нескольких стран Евросоюза, а также Кении и Фиджи, относительно климатических целей ЕС - они требовали, чтобы блок установил более амбициозные показатели.

Об этом говорится в сообщении Суда ЕС, обнародованном 25 марта, пишет "Европейская правда".

В 2018 году семьи из Франции, Германии, Италии, Португалии и Румынии, шведское объединение саамской молодежи (коренной народ севера Скандинавии), а также семьи из Кении и Фиджи, занятые в сельском хозяйстве и туризме, подали иск сначала в Суд общей юрисдикции ЕС.

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Истцы хотели, чтобы ЕС установил для блока более жесткие климатические цели, чем предусматривал пакет законодательства от 2018 года.

В частности, они требовали отмены законодательства, устанавливающего цель о снижении выбросов парниковых газов к 2030 году на 40% по сравнению с уровнем 1990 года, и вместо того, чтобы платить им компенсации, обязать блок повысить этот показатель минимум до 50-60%.

Суд в мае 2019 года отклонил иск как неприемлемый, так как указанное законодательство напрямую не затрагивало никого из истцов. Они после этого обратились в Суд ЕС.

"Суд общей юрисдикции имел все основания вынести решение, что указанное законодательство лично не затрагивает истцов ... Сегодняшним решением Суд ЕС отклоняет апелляцию на решение суда общей юрисдикции, окончательно подтверждая отклонение иска", - заявил Суд ЕС в своем решении.

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