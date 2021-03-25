Шмигаль зустрівся з Папою Франциском у Ватикані, візит не анонсувався

Прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль у четвер зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві пресслужби Святого Престолу.

"На початку щирих переговорів у Державному Секретаріаті сторони зупинилися на добрих двосторонніх стосунках між Святим Престолом і Україною, звернувши особливу увагу на деякі актуальні питання двостороннього зацікавлення, як також на різні теми, що стосуються життя та діяльності Католицької Церкви в країні", - йдеться у заяві.

Переговори також стосувалися кризи в системі охорони здоров’я та ситуації на сході України, "висловивши сподівання, що нещодавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам, які сприятимуть мирному вирішенню конфлікту".

Зазначається, що розмова глави українського уряду з Папою Франциском тривала приблизно пів години та завершилася представленням делегації та обміном подарунками.

Папа подарував прем’єр-міністрові України бронзову композицію "Наповнімо руки іншими руками", що є посиланням на цінності братерства й солідарності, та спеціальні видання своїх енциклік та інших документів, зокрема, цьогорічне послання на Всесвітній день миру та документ про загальнолюдське братерство.

Шмигаль подарував Папі факсимільне видання "Віденського Октоїха" та репродукцію скульптури "Гірка пам’ять дитинства", встановленої в Національному музеї Голодомору в Києві, разом з книгою Рафаеля Лемкіна "Радянський геноцид в Україні".

Шмигаль також зустрівся з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном.

На всіх фото Шмигаль і Папа Франциск, а також члени делегації без масок. Як відомо, Папа Римський вакцинувався від коронавірусу на початку року.

Слід зазначити, що візит Шмигаля до Ватикану не анонсувався і на сайті уряду на момент написання новини не було жодної інформації про нього.