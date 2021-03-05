Молдова першою в Європі отримала вакцини через платформу COVAX

До Молдови 4 березня прибула перша партія вакцин, отриманих через платформу COVAX.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Країна отримала 14 400 доз вакцини британсько-шведського виробника AstraZeneca. Літак в аеропорту Кишинева зустрічали президентка Мая Санду, посол ЄС, представники ВООЗ, ЮНІСЕФ та ООН.

Президентка Мая Санду зауважила, що Молдова стала першою країною у Європі, що отримала вакцини через COVAX, та подякувала міжнародним партнерам за сприяння.

За офіційною інформацією, загалом Молдова має безкоштовно отримати через платформу COVAX близько 156 тисяч доз вакцини AstraZeneca та 24,5 тисяч доз Pfizer/BioNTech.

Крім того, в уряді Молдови розраховують отримати деяку кількість вакцини від країн-партнерів як гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, найпершу партію вакцини - 21 600 доз AstraZeneca - Молдова отримала завдяки Румунії. Це перша частина з 200 тисяч доз, які пообіцяв президент Клаус Йоганніс під час візиту до Кишинева.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня.

Перед цим у Молдові затвердили російську вакцину "Спутник V". Експрезидент Ігор Додон, який першим повідомив про це, заявив, що поставки почнуться "дуже скоро", але не уточнив, коли саме.