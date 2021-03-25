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Президентка Молдови Санду попросила в РФ вакцину "Спутник V"

Четвер, 25 березня 2021, 18:56

Президентка Молдови Майя Санду виступила за швидке отримання її країною доступу до російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це йшлося під час її розмови з послом Росії в Молдові Олегом Васнєцовим, повідомляє "Європейська правда" з посиланням Newsmaker.

 "Пріоритетне завдання - забезпечення доступу наших громадян до ефективних вакцин всіх типів. Ще раз підкреслила, що ми хотіли б отримати допомогу від Російської Федерації для більш швидкого доступу до вакцини "Спутник V", з огляду на необхідність прискорити процес вакцинації. Чим раніше ми забезпечимо доступ населення до вакцини від COVID-19, тим швидше у нас з'явиться шанс повернутися до нормального існування і врятувати життя наших рідних і близьких ", - повідомила Санду.

Newsmaker, який вважається прозахідним виданням провів не репрезентативне опитування серед своїх читачів і на питання, чи готові вони щепитися від коронавірусу більше 43% відповіли, що так, лише вакциною"Спутник V", а більше 21% взагалі проти вакцинації.

Відзначимо, в Молдові зареєстровано три вакцини від коронавірусу: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca і "Спутник V", а в ЄС дозволено використовувати вакцини компаній AstraZeneca, Moderna і Pfizer / BioNThech. МОЗ Молдови не виключає, що буде закуповувати російський препарат "Спутник V" для безкоштовної вакцинації, після того як його схвалить ВООЗ.

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