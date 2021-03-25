Байден про ракетні запуски КНДР: буде відповідь у разі ескалації

Сполучені Штати реагуватимуть належним чином у випадку, якщо Північна Корея вдаватиметься до ескалації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент США Джо Байден на своїй першій пресконференції з моменту вступу на посаду.

"По-перше, випробуванням цих конкретних ракет була порушена резолюція ООН 1718. Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами, і буде відповідь, якщо вони оберуть ескалацію. Ми відповідатимемо відповідно", - сказав Байден.

"Але я також готовий до певної форми дипломатії, але вони повинна бути обумовлена завершенням денуклеаризації. Це те, що ми робимо зараз, консультуючись із союзниками", - додав він.

Північна Корея напередодні вдруге за тиждень здійснила ракетні випробування, впри чому цього разу йшлося про балістичні ракети.

Перший раз дві ракети запустили із західного узбережжя у неділю.

Ці запуски стали першим випробуванням ракет Північною Кореєю з 14 квітня 2020 року, коли вона запустила кілька крилатих ракет малої дальності в Японське море.