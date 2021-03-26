Лідери ЄС розповіли, як планують далі взаємодіяти з Туреччиною

Лідери країн ЄС вирішили відкласти будь-які нові рішення щодо відносин з Туреччиною до червня та спробувати знайти підхід для вирішення ключових проблемних питань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке за підсумком саміту 25 березня, що відбувся у форматі відеоконференції.

Лідери наголосили, що ЄС стратегічно зацікавлений у збереженні стабільності й безпеки у Східному Середземномор’ї та взаємовигідних відносинах з Туреччиною.

"Ми вітаємо нещодавню деескалацію - внаслідок припинення нелегальної бурильної діяльності, відновлення двосторонніх перемовин між Грецією і Туреччиною - та майбутні переговори щодо врегулювання кіпрського питання під егідою ООН.

За умов, що нинішня деескалація буде сталою і Туреччина діятиме конструктивно, і з огляду на умови, окреслені в попередньому висновку євросаміту... ЄС готовий взаємодіяти з Туреччиною у поетапний, пропорційний та зворотний спосіб, щоб покращити співпрацю у сферах спільного інтересу та ухвалити наступні рішення на зустрічі Євроради у червні", - зазначають вони.

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Лідери закликають Єврокомісію активізувати перемовини з Туреччиною щодо існуючих проблем з імплементацією митного союзу та паралельно розпочати підготовку до його модернізації. Також зазначають про готовність запустити діалог на високому рівні щодо питань спільного інтересу, як громадське здоров’я, боротьба зі зміною клімату, боротьба з тероризмом та регіональні питання, і закликають Єврокомісію розглянути перспективи більшої співпраці з Туреччиною щодо міжлюдських контактів і мобільності.

Також вони зазначили, що цінують прийняття Туреччиною близько 4 млн біженців з Сирії та що допомога ЄС для біженців і приймаючих громад продовжиться. Пропонується посилити співпрацю з Туреччиною щодо боротьби з нелегальною міграцією і захистом кордонів.

Лідери при цьому закликали Анкару утриматися від провокацій та односторонніх дій, що порушують міжнародне право.

"Ми підтверджуємо готовність ЄС, у разі таких дій, застосувати доступні механізми для захисту інтересів Євросоюзу та інтересів країн-членів, як і для підтримки стабільності у регіоні", - застерігають вони. - З огляду на спільні інтереси ЄС і Туреччини в мирі та стабільності у регіоні, ми очікуємо, що Туреччина та усі гравці зіграють позитивну роль у врегулюванні регіональних криз - у Лівії, Сирії та на Південному Кавказі".

Лідери, крім того, висловлюють стурбованість ситуацією з правами людини і верховенством права у Туреччині.

"Наступ на політичні партії та медіа і останні рішення демонструють значний крок назад у ситуації з правами людини і суперечать зобов’язанням Туреччини поважати демократію, верховенство права і права жінок. Діалог щодо цих питань залишиться невід’ємною складовою відносин ЄС і Туреччини", - наголошують вони.