Лидеры ЕС рассказали, как планируют дальше взаимодействовать с Турцией

Лидеры стран ЕС решили отложить любые новые решения по поводу отношений с Турцией до июня и попробовать найти подход к решению ключевых проблемных вопросов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике по итогам саммита 25 марта, который состоялся в формате видеоконференции.

Лидеры отметили, что ЕС стратегически заинтересован в сохранении стабильности и безопасности в Восточном Средиземноморье и взаимовыгодных отношениях с Турцией.

"Мы приветствуем недавнюю деэскалацию - вследствие прекращения нелегальной бурильной деятельности, восстановления двусторонних переговоров между Грецией и Турцией - и будущие переговоры по урегулированию кипрского вопроса под эгидой ООН.

При условии, что нынешняя деэскалация будет постоянной и Турция будет действовать конструктивно, и учитывая условия, указанные в предварительном заключении евросаммита... ЕС готов взаимодействовать с Турцией поэтапным и пропорциональным образом, чтобы улучшить сотрудничество в сферах общего интереса и принять следующие решения на встрече Евросовета в июне", - отмечают они.

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Лидеры призывают Еврокомиссию активизировать переговоры с Турцией о существующих проблемах с имплементацией таможенного союза и параллельно начать подготовку к его модернизации. Также отмечают готовность запустить диалог на высоком уровне по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как общественное здоровье, борьба с изменением климата, борьба с терроризмом и региональные вопросы, и призывают Еврокомиссию рассмотреть перспективы более тесного сотрудничества с Турцией по межчеловеческим контактам и мобильности.

Также они отметили, что ценят прием Турцией около 4 млн беженцев из Сирии и что помощь ЕС для беженцев и принимающих их общин продолжится. Предлагается усилить сотрудничество с Турцией по борьбе с нелегальной миграцией и защите границ.

Лидеры при этом призвали Анкару воздержаться от провокаций и односторонних действий, нарушающих международное право.

"Мы подтверждаем готовность ЕС, в случае таких действий, применить доступные механизмы для защиты интересов Евросоюза и интересов стран-членов, как и для поддержания стабильности в регионе, - предостерегают они. - Учитывая общие интересы ЕС и Турции в мире и стабильности в регионе, мы ожидаем, что Турция и все другие игроки сыграют положительную роль в урегулировании региональных кризисов - в Ливии, Сирии и на Южном Кавказе".

Лидеры, кроме того, выражают обеспокоенность ситуацией с правами человека и верховенством права в Турции.

"Наступление на политические партии и медиа и последние решения демонстрируют значительный шаг назад в ситуации с правами человека и противоречат обязательствам Турции уважать демократию, верховенство права и права женщин. Диалог по этим вопросам останется неотъемлемой частью отношений ЕС и Турции", - отмечают они.