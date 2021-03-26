У Румунії дозволили великодні служби попри сплеск інфекції

Влада Румунії оголосила, що святкування Великодня цього року відбуватиметься з дозволом відвідин богослужінь, хоча країна і бореться зі сплеском COVID-19, що загрожує переповненням лікарень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прем'єр Румунії Флорін Кицу обговорив з представниками релігій можливості потенційних рішень для вірян, які дозволили б їм спостерігати святкування Великодня та відвідувати церкву під час пандемії.

"Рішення, з яким ми йдемо, полягає в тому, щоб адаптувати часові рамки обмежень, щоб віруючі могли фізично відвідувати великодню службу або свята кожної релігійної групи, і при цьому поважати коронавірусні правила", - сказав Кицу.

Румунія - одна з найбільш релігійних країн Європи. Близько 85% з понад 19 мільйонів людей визнають себе православними, а близько 4,5% - католиками. Великдень цього року припадає на 2 травня для православних та 4 квітня для католиків.

Інформація щодо святкування Великодня була оприлюднена, коли у Румунії цього тижня було повідомлено про найбільшу кількість щоденних інфекцій COVID-19 за останні три місяці, а в лікарняних відділеннях інтенсивної терапії було зафіксовано найвищу кількість пацієнтів з початку пандемії.

Торік під час Великодня у Румунії застосовувались правила соціального дистанціювання, і румуни не могли відвідувати церкву. Щоб дозволити проведення релігійних служб цього року, буде потрібно соціальне дистанціювання та носіння масок, повідомили органи влади.

В даний час в Румунії діє комендантська година з 22.00 до 5.00, а в п’ятницю набудуть чинності жорсткіші заходи.