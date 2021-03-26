В Румынии разрешили пасхальные службы несмотря на всплеск инфекции

Власти Румынии объявили, что празднование Пасхи в этом году пройдет с разрешением посещения богослужений, хотя страна и борется со всплеском COVID-19, что грозит переполненностью больниц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу обсудил с представителями религиозных общин возможности потенциальных решений для верующих, которые позволили бы им наблюдать празднование Пасхи и посещать церковь во время пандемии.

"Решение, с которым мы идем, заключается в том, чтобы адаптировать временные рамки ограничений, чтобы верующие могли физически посещать пасхальную службу или праздники каждой религиозной группы, и при этом уважать коронавирусные правила", - сказал Кыцу.

Румыния - одна из самых религиозных стран Европы. Около 85% из более 19 млн человек признают себя православными, а около 4,5% - католиками. Пасха в этом году приходится на 2 мая для православных и 4 апреля для католиков.

Информация о праздновании Пасхи была обнародована, когда в Румынии на этой неделе было сообщено о наибольшем количестве ежедневных случаев COVID-19 за последние три месяца, а в отделениях интенсивной терапии было зафиксировано наивысшее количество пациентов с начала пандемии.

В прошлом году во время Пасхи в Румынии применялись правила социального дистанцирования, и румыны не могли посещать церковь. Чтобы разрешить проведение религиозных служб в этом году, потребуется социальное дистанцирование и ношение масок, сообщили органы власти.

В настоящее время в Румынии действует комендантский час с 22:00 до 5:00, а в пятницу вступят в силу еще более строгие меры.