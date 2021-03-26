Круїзним лайнерам більше не дозволятимуть проходити повз площу Сан-Марко у Венеції

Круїзні кораблі більше не будуть проходити повз знакову венеційську площу Сан-Марко, і їх змусять причалювати у промисловому порту міста-лагуни.

Відповідне рішення ухвалив італійський уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Міністри з питань інфраструктури, культури, туризму та навколишнього середовища спільно прийняли рішення "захищати культурно-історичну спадщину, яка належить не тільки Італії, але і всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Однак швартування круїзних лайнерів у порту Маргера - а не в туристичному терміналі в історичному центрі Венеції - є лише "тимчасовим" рішенням, додали вони.

Чотири міністри оголосили "заклик до ідей" щодо створення терміналу круїзних лайнерів за межами лагуни "і надання структурного і остаточного рішення проблеми транзиту великих суден у Венеції".

До того, як пандемія коронавірусу зупинила галузь, у Венеції процвітав трафік круїзних суден, що приводило мільйони додаткових відвідувачів до міста Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Але для критиків гігантські туристичні судна представляли собою "більмо на оці" та потенційну загрозу безпеці, проходячи надзвичайно близько до історичних будівель Венеції, а також загрозу для тендітної екосистеми лагуни.

В даний час круїзи в Італії не виконуються в рамках локдауну через пандемію коронавірусу. Оператори круїзних лайнерів планують відновити рейси у травні.