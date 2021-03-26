Круизным лайнерам больше не будут позволять проходить мимо площади Сан-Марко в Венеции

Круизные корабли больше не будут проходить мимо знаковой венецианской площади Сан-Марко, они будут причаливать в промышленном порту города-лагуны.

Соответствующее решение приняло итальянское правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Министры по вопросам инфраструктуры, культуры, туризма и окружающей среды совместно приняли решение "защищать культурно-историческое наследие, которое принадлежит не только Италии, но и всему миру", - говорится в сообщении.

Однако швартовки круизных лайнеров в порту Маргера - а не в туристическом терминале в историческом центре Венеции - будут лишь "временным" решением, добавили они.

Четыре министра объявили "призыв к идеям" по созданию терминала круизных лайнеров за пределами лагуны "и предоставление структурного и окончательного решения проблемы транзита крупных судов в Венеции".

До того, как пандемия коронавируса остановила отрасль, в Венеции процветал трафик круизных судов, что приводило миллионы дополнительных посетителей в город Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но для критиков гигантские туристические суда были "бельмом на глазу" и потенциальной угрозой безопасности, проходя очень близко к историческим зданиям Венеции, а также угрозой для хрупкой экосистемы лагуны.

В настоящее время круизы в Италии не выполняются в рамках локдауна из-за пандемии коронавируса. Операторы круизных лайнеров планируют возобновить рейсы в мае.