У Білорусі затримали близько 60 осіб, включно з редакторами опозиційного видання

У Білорусі вдень 27 березня силовики затримали близько 60 осіб, у тому числі редакторів опозиційного порталу Tut.by, на тлі спроб людей зібратися на акцію протесту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

На 27 березня в Телеграм-каналах, через які координуються нелояльні до Александра Лукашенка громадяни, анонсували першу масову весняну акцію. Зібратися великими групами протестувальникам, схоже, не вдалося ніде.

Близько 14 години дня почалися затримання поблизу площі Бангалор у Мінську.

Портал Tut.by повідомив, що серед затриманих - їхні редактори Анна Калтигіна та Галина Уласик, а також кореспондентка видання "Наша Ніва" Катерина Карпицька і фотограф.

На 17 годину правозахисний центр "Вясна" повідомляв про 60 затриманих у Мінську, Новогрудку та Солігорську.

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Надходили свідчення про затримання і в інших районах міста.

У той же час в МВС заявили, що "у всіх регіонах країни не зафіксовано жодного несанкціонованого масового заходу", а "інформація про масові затримання, зокрема, біля площі Бангалор, не відповідає дійсності".

Як пише Tut.by, Слідком відкрив кримінальне провадження за фактом розміщення у Telegram-каналах закликів до участі в акції.

"Слідком попереджає, що особи, які піддадуться на заклики і візьмуть участь у несанкціонованих заходах, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності.