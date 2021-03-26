ЄС підтримав ініціативу для документування злочинів режиму Лукашенка

Європейський Союз офіційно висловив підтримку новоствореній міжнародній платформі, що займатиметься документуванням порушень прав людини режимом Александра Лукашенка у Білорусі - International Accountability Platform for Belarus (IAPB).

Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

Боррель зауважує, що з часу сфальсифікованих президентських виборів влада Білорусі здійснила низку неприйнятних порушень прав людини щодо мирних протестувальників, включно з тортурами, нелюдським поводженням і сексуальним насильством, а свавільне затримання ще понад 200 людей 25 березня, у День свободи, свідчить, що масштаб репресій не зменшується.

"Порушники мають бути притягнені до відповідальності… Разом з групою країн-членів та інших держав-однодумців ЄС підтримує незалежну та неупереджену Міжнародну платформу задля притягнення до відповідальності (IAPB), яка займатиметься збором, перевіркою та збереженням свідчень про серйозні порушення прав людини у Білорусі, скоєні під час та після президентських виборів у серпні 2020 року. ЄС висловлює політичну підтримку платформі і, коли підготовчий етап завершиться, підтримає її також фінансово", - заявив Жозеп Боррель.

Він додав, що ЄС цього тижня презентував у Раді ООН з прав людини резолюцію, яка передбачає створення під егідою Верховного комісара ООН з прав людини механізм для притягнення винних до відповідальності - якому будуть передані напрацювання платформи.

"ЄС продовжить підтримувати народ Білорусі і його легітимний запит на демократію та повагу до фундаментальних свобод, включно зі свободою слова, свободою мирних зібрань та демонстрацій без погроз насильством, залякуванням чи страху репресій", - додає Боррель.

Нагадаємо, про створення платформи оголосили 24 березня. Її створюють за рекомендацією правозахисників, що здійснювали моніторинг ситуації у Білорусі у рамках так званого "Московського механізму" ОБСЄ.

"Ядром" платформи стануть правозахисники з неурядових організацій - данської Dignity, британської Redress, білоруського правозахисного центру "Вясна" та Міжнародного комітету з розслідування тортур (Мінськ), яких підтримує група держав, що поділяють думку про необхідність такої роботи.

Про свою підтримку ініціативи вже заявили 17 країн Європи, США та Канада.

У лютому ЄС продовжив на 12 місяців санкції щодо 88 представників керівництва і бізнесу Білорусії, включаючи самопроголошеного президента країни Александра Лукашенка, і 7 компаній, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі.