В Беларуси задержали около 60 человек, в том числе редакторов оппозиционного издания

В Беларуси Днем 27 марта силовики задержали около 60 человек, в том числе редакторов оппозиционного портала Tut.by, на фоне попыток людей собраться на акцию протеста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

На 27 марта в Телеграм-каналах, через которые координируются нелояльные к Александру Лукашенко граждане, анонсировали первую массовую весеннюю акцию. Собраться большими группами протестующим, похоже, не удалось нигде.

Около 14 часов дня начались задержания возле площади Бангалор в Минске.

Портал Tut.by сообщил, что среди задержанных - их редакторы Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также корреспондент издания "Наша Нива" Екатерина Карпицкая и фотограф.

На 17 часов правозащитный центр "Вясна" сообщал о 60 задержанных в Минске, Новогрудке и Солигорске.

Поступали свидетельства о задержании и в других районах города.

В то же время в МВД заявили, что "во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия", а "информация о массовых задержаниях, в частности, у площади Бангалор, не соответствует действительности".

Как пишет Tut.by, Следком открыл уголовное производство по факту размещения в Telegram-каналах призывов к участию в акции.

"Следком предупреждает, что лица, которые поддадутся на призывы и примут участие в несанкционированных мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.