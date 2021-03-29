Санду скликає Радбез, щоб поговорити про майно Молдови в Україні

Президентка Молдови Мая Санду повідомила 29 березня, що скликає Вищу раду безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Засідання ради призначено на 11.00 30 березня.

Як повідомила Санду, засідання відбудеться в приміщенні адміністрації президента. Рада має обговорити неправильне управління майном Молдови в Україні і його втрату, а також боротьбу з контрабандою і трафіком наркотиків.

Йдеться зокрема про втрату Молдовою численних санаторіїв на території України.

Останні збори ради безпеки відбулося 13 березня. Після засідання президентка закликала уряд і парламент ввести в країні більш жорсткі обмежувальні заходи, щоб стримати поширення коронавірусу.