Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща з 30 березня змінює правила в’їзду

Санду ініціювала розпуск парламенту Молдови

Кіпр вніс Україну в список країн, з яких дозволений в’їзд з 1 квітня

В Єврокомісії пояснили, чи зможуть громадяни третіх країн отримати "паспорт вакцинації" ЄС






Санду скликає Радбез, щоб поговорити про майно Молдови в Україні

Понеділок, 29 березня 2021, 21:07

Президентка Молдови Мая Санду повідомила 29 березня, що скликає Вищу раду безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Засідання ради призначено на 11.00 30 березня.

Як повідомила Санду, засідання відбудеться в приміщенні адміністрації президента. Рада має обговорити неправильне управління майном Молдови в Україні і його втрату, а також боротьбу з контрабандою і трафіком наркотиків.

Йдеться зокрема про втрату Молдовою численних санаторіїв на території України.

Останні збори ради безпеки відбулося 13 березня. Після засідання президентка закликала уряд і парламент ввести в країні більш жорсткі обмежувальні заходи, щоб стримати поширення коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua