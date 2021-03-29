Санду скликає Радбез, щоб поговорити про майно Молдови в Україні
Понеділок, 29 березня 2021, 21:07
Президентка Молдови Мая Санду повідомила 29 березня, що скликає Вищу раду безпеки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Засідання ради призначено на 11.00 30 березня.
Як повідомила Санду, засідання відбудеться в приміщенні адміністрації президента. Рада має обговорити неправильне управління майном Молдови в Україні і його втрату, а також боротьбу з контрабандою і трафіком наркотиків.
Йдеться зокрема про втрату Молдовою численних санаторіїв на території України.
Останні збори ради безпеки відбулося 13 березня. Після засідання президентка закликала уряд і парламент ввести в країні більш жорсткі обмежувальні заходи, щоб стримати поширення коронавірусу.
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