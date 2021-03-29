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Санду созывает Совбез, чтобы поговорить об имуществе Молдовы в Украине

Понедельник, 29 марта 2021, 21:07

Президент Молдовы Майя Санду сообщила 29 марта, что созывает Высший совет безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Заседание совета назначено на 11.00 30 марта.

Как сообщила Санду, заседание состоится в помещении администрации президента. Совет обсудит неправильное управление имуществом Молдовы в Украине и его потерю, а также борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков.

Речь идет в частности о потере Молдовой многочисленных санаториев на территории Украины.

Последнее собрание совета безопасности состоялось 13 марта. После заседания президент призвала правительство и парламент ввести в стране более жесткие ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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