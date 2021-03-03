Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Закарпаття в обмін на вакцину": прем'єр Словаччини некоректно пожартував про домовленості з РФ

Землетрус у Греції: з’явилися перші фото руйнувань

Уряд Словаччини на межі розпаду через купівлю російської вакцини

"Немає Європи без України": в Мішеля помітили продовження політики Туска






Швейцарці на референдумі вирішать, чи забороняти паранджу

Середа, 3 березня 2021, 15:40

Швейцарці у неділю на референдумі проголосують щодо заборони на носіння одягу, що закриває обличчя, у громадських місцях. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Референдум відбудеться з ініціативи ультраправої Швейцарської народної партії (SVP).

Читайте також
Уряд Швейцарії закликає виборців відхилити на референдумі заборону паранджі

Опитування громадської думки показують, що більшість швейцарців виступлять на підтримку ініціативи і заборона стане законом.

"У Швейцарії наша традиція - показувати своє обличчя. Це знак наших основних свобод", - заявив Вальтер Вобманн, член парламенту і голова комісії з проведення референдуму. 

Пропозиція отримала необхідну підтримку, щоб референдум відбувся, у 2017 році. У ній прямо не згадується іслам, проте місцеві політики, ЗМІ та активісти вважають, що вона, серед іншого, спрямована на заборону носіння паранджі. 

Ця пропозиція посилює напружені відносини Швейцарії з ісламом після того, як громадяни проголосували за заборону будівництва будь-яких нових мінаретів в 2009 році. 

У двох кантонах вже діють місцеві заборони на носіння одягу, що закриває обличчя.

Франція заборонила носити такий одяг у громадських місцях в 2011 році, а Данія, Австрія, Нідерланди та Болгарія запровадили повну або часткову заборону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швейцарія
powered by lun.ua