Швейцарці на референдумі вирішать, чи забороняти паранджу

Швейцарці у неділю на референдумі проголосують щодо заборони на носіння одягу, що закриває обличчя, у громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Референдум відбудеться з ініціативи ультраправої Швейцарської народної партії (SVP).

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Опитування громадської думки показують, що більшість швейцарців виступлять на підтримку ініціативи і заборона стане законом.

"У Швейцарії наша традиція - показувати своє обличчя. Це знак наших основних свобод", - заявив Вальтер Вобманн, член парламенту і голова комісії з проведення референдуму.

Пропозиція отримала необхідну підтримку, щоб референдум відбувся, у 2017 році. У ній прямо не згадується іслам, проте місцеві політики, ЗМІ та активісти вважають, що вона, серед іншого, спрямована на заборону носіння паранджі.

Ця пропозиція посилює напружені відносини Швейцарії з ісламом після того, як громадяни проголосували за заборону будівництва будь-яких нових мінаретів в 2009 році.

У двох кантонах вже діють місцеві заборони на носіння одягу, що закриває обличчя.

Франція заборонила носити такий одяг у громадських місцях в 2011 році, а Данія, Австрія, Нідерланди та Болгарія запровадили повну або часткову заборону.