Швейцарцы на референдуме решат, запрещать ли паранджу
Швейцарцы в воскресенье на референдуме проголосуют о запрете на ношение одежды, закрывающей лицо, в общественных местах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Референдум состоится по инициативе ультраправой Швейцарской народной партии (SVP).
Опросы общественного мнения показывают, что большинство швейцарцев выступят в поддержку инициативы и запрет станет законом.
"В Швейцарии наша традиция - показывать свое лицо. Это знак наших основных свобод", - заявил Вальтер Вобманн, член парламента и председатель комиссии по проведению референдума.
Предложение получило необходимую поддержку, чтобы референдум состоялся, в 2017 году. В нем прямо не упоминается ислам, однако местные политики, СМИ и активисты считают, что он, среди прочего, направлен на запрет ношения паранджи.
Это предложение усиливает напряженные отношения Швейцарии с исламом после того, как граждане проголосовали за запрет строительства любых новых минаретов в 2009 году.
В двух кантонах уже действуют местные запреты на ношение одежды, закрывающей лицо.
Франция запретила носить такую одежду в общественных местах в 2011 году, а Дания, Австрия, Нидерланды и ввели полный или частичный запрет.