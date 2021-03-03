Швейцарцы на референдуме решат, запрещать ли паранджу

Швейцарцы в воскресенье на референдуме проголосуют о запрете на ношение одежды, закрывающей лицо, в общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Референдум состоится по инициативе ультраправой Швейцарской народной партии (SVP).

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Опросы общественного мнения показывают, что большинство швейцарцев выступят в поддержку инициативы и запрет станет законом.

"В Швейцарии наша традиция - показывать свое лицо. Это знак наших основных свобод", - заявил Вальтер Вобманн, член парламента и председатель комиссии по проведению референдума.

Предложение получило необходимую поддержку, чтобы референдум состоялся, в 2017 году. В нем прямо не упоминается ислам, однако местные политики, СМИ и активисты считают, что он, среди прочего, направлен ​​на запрет ношения паранджи.

Это предложение усиливает напряженные отношения Швейцарии с исламом после того, как граждане проголосовали за запрет строительства любых новых минаретов в 2009 году.

В двух кантонах уже действуют местные запреты на ношение одежды, закрывающей лицо.

Франция запретила носить такую ​​одежду в общественных местах в 2011 году, а Дания, Австрия, Нидерланды и ввели полный или частичный запрет.