Рада ухвалила проєкти, що зближують українське законодавство з практикою ЄСПЛ

Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроекти, які приводять деякі положення українського законодавства у відповідність до практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це повідомив заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мін’юсту.

"Європейський суд з прав людини неодноразово констатував, що існуючий механізм помилування в Україні не відповідає Європейській конвенції, і механізм звільнення довічно ув’язнених повинен бути чіткішим, прозорішим та більш передбачуваним. Саме тому, аби на законодавчому рівні врегулювати цю процедуру, Мін’юстом було розроблено проєкти законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини" та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини"", – повідомив Іван Ліщина.

Верховна Рада ухвалила ці законопроєкти у першому читанні 305 та 313 голосами відповідно.

Так, законопроєктами пропонуються наступні зміни до механізму звільнення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі:

звернення про зміну покарання можна подавати після відбуття 10 років ув’язнення;

повинен бути підготовлений аргументований план реінтеграції ув’язненого у суспільство;

суд матиме право замінити довічне позбавлення волі на строкове позбавлення волі від 15 до 20 років (тобто, мінімальний строк ув’язнення довічника буде 25 років: мінімум 10 років до звернення до суду, а потім додатково від 15 до 20 років ув’язнення).

Крім того, законопроєктами передбачено такі ключові зміни, як впровадження права засуджених на отримання електронних копій документів кримінального провадження; скасування окремих обмежень на проведення страйків у транспортній промисловості; зменшення випадків застосування адміністративного арешту та прискорення розгляду апеляцій на застосування адміністративного арешту (до трьох днів).