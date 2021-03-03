Рада приняла проекты, сближающие украинское законодательство с практикой ЕСПЧ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты, которые приводят некоторые положения украинского законодательства в соответствие с практикой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс службу Минюста.

"Европейский суд по правам человека неоднократно констатировал, что существующий механизм помилования в Украине не соответствует Европейской конвенции, и механизм освобождения пожизненно заключенных должен быть четким, прозрачным и более предсказуемым. Именно поэтому, чтобы на законодательном уровне урегулировать эту процедуру, Минюстом был разработан проекты законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выполнении решений Европейского суда по правам человека" и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека", - сообщил Иван Лещина.

Верховная Рада приняла эти законопроекты в первом чтении 305 и 313 голосами соответственно.

Так, законопроектамы предлагаются следующие изменения в механизм освобождения лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы:

обращение об изменении наказания можно подавать после отбытия 10 лет заключения;

должен быть подготовлен аргументированный план реинтеграции заключенного в общество;

суд имеет право заменить пожизненное лишение свободы на срочное лишение свободы от 15 до 20 лет (то есть, минимальный срок заключения пожизненным будет 25 лет: минимум 10 лет до обращения в суд, а затем дополнительно от 15 до 20 лет заключения).

Кроме того, законопроектамы предусмотрено ключевые изменения, как внедрение права осужденных на получение электронных копий документов уголовного производства; отмена отдельных ограничений на проведение забастовок в транспортной промышленности; уменьшение случаев применения административного ареста и ускорения рассмотрения апелляций на применение административного ареста (до трех дней).