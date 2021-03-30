Мер Ніцци знову висловився за використання російської вакцини "Спутник"

Мер французької Ніцци Крістіан Естрозі знову висловився за використання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V", наполягаючи, що це дозволить прискорити темпи вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Він зауважив, що російську вакцину "використовують у 48 країнах світу і вона виглядає такою, що довела результативність після усіх випробувань".

Мер також натякнув, що готовий ініціювати придбання вакцини, але її неможливо буде застосовувати без дозволу відповідних органів.

"У випадку Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson йдеться про замовлення на рівні ЄС. Оскільки у випадку "Спутника" централізованого замовлення немає, це означає, що ми могли б її замовити. Єдина проблема - що я не маю права віддати розпорядження про її використання - для цього необхідний дозвіл регулятора у сфері охорони здоров’я. Але замовити я можу", - сказав Естрозі.

Нагадаємо, в середині березня Крістіан Естрозі вже закликав уряд дати йому дозвіл на ввезення російської вакцини від коронавірусу "Спутник V", запевняючи, що може "швидко отримати кілька десятків тисяч доз".

Він пояснив, що виступає за децентралізацію у Франції, оскільки у кризових ситуаціях регіональна влада часто може діяти швидше центральної.

Як приклад він навів питання постачання масками: за словами Естрозі, минулої весни він швидко вирішив цю проблему в Ніцці, тоді як в решті країни спостерігався дефіцит.

Досі лише дві країни ЄС придбали російську вакцину - Угорщина та Словаччина. В останній ця закупівля спричинила глибоку політичну кризу і призвела до відставки прем’єра.