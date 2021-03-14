Мер Ніцци попросив владу Франції дозволити йому купівлю російської вакцини
Мер курортного французького міста Ніцца Крістіан Естрозі закликав уряд дати йому дозвіл на ввезення російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".
Як повідомляє "Європейська правда", про це Естрозі написав в Twitter.
"Я можу швидко отримати кілька десятків тисяч доз "Спутник V", російської вакцини, використовуваної більш ніж в 48 країнах світу. Я прошу органи охорони здоров'я дати мені дозвіл", - сказав Естрозі.
Je suis en mesure de disposer rapidement pour la @MetropoleNCA de plusieurs dizaines de milliers de doses de #SputnikV, le vaccin russe utilisé dans plus de 48 pays du monde. Je demande aux autorités de santé de m’en donner l’autorisation ! #FranceBleuAzur pic.twitter.com/jwNpYodji5— Christian Estrosi (@cestrosi) March 12, 2021
Він також опублікував фрагмент свого інтерв'ю місцевій радіостанції, в якому пояснив, що виступає за децентралізацію у Франції, так як в кризових ситуаціях регіональна влада часто може діяти швидше центральної.
Як приклад він навів питання постачання масками: за словами Естрозі, минулої весни він швидко вирішив цю проблему в Ніцці, тоді як в решті країни спостерігався дефіцит.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі заявив про свою відставку на тлі скандалу із купівлею російської вакцини.