Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Єврокомісія відреагувала на закиди країн ЄС про несправедливий розподіл вакцин

США перетнули позначку у 100 млн щеплень від коронавірусу

П’ять країн ЄС поскаржились на несправедливий розподіл вакцин

США називають дестабілізуючою силою частіше, ніж Росію та Китай - всесвітнє опитування






Мер Ніцци попросив владу Франції дозволити йому купівлю російської вакцини

Неділя, 14 березня 2021, 11:56

Мер курортного французького міста Ніцца Крістіан Естрозі закликав уряд дати йому дозвіл на ввезення російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Естрозі написав в Twitter.

"Я можу швидко отримати кілька десятків тисяч доз "Спутник V", російської вакцини, використовуваної більш ніж в 48 країнах світу. Я прошу органи охорони здоров'я дати мені дозвіл", - сказав Естрозі.

Він також опублікував фрагмент свого інтерв'ю місцевій радіостанції, в якому пояснив, що виступає за децентралізацію у Франції, так як в кризових ситуаціях регіональна влада часто може діяти швидше центральної.

Як приклад він навів питання постачання масками: за словами Естрозі, минулої весни він швидко вирішив цю проблему в Ніцці, тоді як в решті країни спостерігався дефіцит.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі заявив про свою відставку на тлі скандалу із купівлею російської вакцини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Коронавірус
powered by lun.ua