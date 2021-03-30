Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

"Ощадбанк" проиграл России дело в отношении украденного россиянами имущества в Крыму

Истребители НАТО в течение дня 10 раз поднимались на перехват самолетов РФ

Словацкий кризис из-за "Спутника": президент приняла отставку премьера Матовича

Австрия начала переговоры о покупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V"






Правительство Польши хочет до конца августа привить от коронавируса всех желающих

Вторник, 30 марта 2021, 18:04

Правительство Польши до конца августа планирует предложить вакцинацию от коронавируса всем желающим.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

Он напомнил, что в начале года правительство обещало до конца первого квартала сделать 6 млн прививок.

"И собственно сегодня перед завершением первого квартала эти 6 млн прививок сделаны", - сказал премьер.

"До конца второго квартала мы проведем суммарно 20 млн прививок, а до конца августа хотим прививать всех, кто будет желание вакцинироваться в Польше", - добавил Моравецкий.

Также правительство Польши вводит изменения в программе прививок. В частности, с апреля стартует вакцинация в компаниях, где желание привиться обнаружат менее 500 работников.

Кроме того, будет увеличено количество пунктов вакцинации - в частности, прививки можно сделать в аптеке, которые выразят желание участвовать в соответствующей программе.  

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Вакцины
powered by lun.ua