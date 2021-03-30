Правительство Польши хочет до конца августа привить от коронавируса всех желающих
Правительство Польши до конца августа планирует предложить вакцинацию от коронавируса всем желающим.
Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.
Он напомнил, что в начале года правительство обещало до конца первого квартала сделать 6 млн прививок.
"И собственно сегодня перед завершением первого квартала эти 6 млн прививок сделаны", - сказал премьер.
"До конца второго квартала мы проведем суммарно 20 млн прививок, а до конца августа хотим прививать всех, кто будет желание вакцинироваться в Польше", - добавил Моравецкий.
Также правительство Польши вводит изменения в программе прививок. В частности, с апреля стартует вакцинация в компаниях, где желание привиться обнаружат менее 500 работников.
Кроме того, будет увеличено количество пунктов вакцинации - в частности, прививки можно сделать в аптеке, которые выразят желание участвовать в соответствующей программе.