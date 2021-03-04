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Поліція Бельгії розслідує кібератаку проти прем’єра

Четвер, 4 березня 2021, 10:08

Поліція Бельгії розслідує кібератаку, від якої минулого року постраждала служба прем’єр-міністра Александра де Кроо.

Про це повідомляють бельгійські ЗМІ, серед яких The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Александр де Кроо повідомив, що у минулому 2020 році у комп’ютерній мережі його служби виявили три "специфічні інциденти, пов’язані з безпекою", після чого знадобилось втручання фахівців. 

Після інцидентів запровадили додаткові заходи безпеки, а один з них розслідує поліція. Втім, серйозної шкоди мережі завдати не встигли.

"На цей час ми не маємо жодної інформації про те, хто стоїть за атакою", - зазначив Александр де Кроо. 

Коли саме сталися інциденти, не уточнюють.

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Бельгія кібербезпека
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