Поліція Бельгії розслідує кібератаку проти прем’єра
Четвер, 4 березня 2021, 10:08
Поліція Бельгії розслідує кібератаку, від якої минулого року постраждала служба прем’єр-міністра Александра де Кроо.
Про це повідомляють бельгійські ЗМІ, серед яких The Brussels Times, пише "Європейська правда".
Александр де Кроо повідомив, що у минулому 2020 році у комп’ютерній мережі його служби виявили три "специфічні інциденти, пов’язані з безпекою", після чого знадобилось втручання фахівців.
Після інцидентів запровадили додаткові заходи безпеки, а один з них розслідує поліція. Втім, серйозної шкоди мережі завдати не встигли.
"На цей час ми не маємо жодної інформації про те, хто стоїть за атакою", - зазначив Александр де Кроо.
Коли саме сталися інциденти, не уточнюють.
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