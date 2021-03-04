Поліція Бельгії розслідує кібератаку проти прем’єра

Поліція Бельгії розслідує кібератаку, від якої минулого року постраждала служба прем’єр-міністра Александра де Кроо.

Про це повідомляють бельгійські ЗМІ, серед яких The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Александр де Кроо повідомив, що у минулому 2020 році у комп’ютерній мережі його служби виявили три "специфічні інциденти, пов’язані з безпекою", після чого знадобилось втручання фахівців.

Після інцидентів запровадили додаткові заходи безпеки, а один з них розслідує поліція. Втім, серйозної шкоди мережі завдати не встигли.

"На цей час ми не маємо жодної інформації про те, хто стоїть за атакою", - зазначив Александр де Кроо.

Коли саме сталися інциденти, не уточнюють.