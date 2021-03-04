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Полиция Бельгии расследует кибератаку против премьера

Четверг, 4 марта 2021, 10:08

Полиция Бельгии расследует кибератаку, от которой в прошлом году пострадала служба премьер-министра Александра де Кроо.

Об этом сообщают бельгийские СМИ, среди которых The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Александр де Кроо сообщил, что в прошлом 2020 году в компьютерной сети его службы обнаружили три "специфических инцидента, связанные с безопасностью", после чего потребовалось вмешательство специалистов.

После инцидентов ввели дополнительные меры безопасности, а один из них расследует полиция. Впрочем, серьезный ущерб сети нанести не успели.

"В настоящее время мы не имеем никакой информации о том, кто стоит за атакой", - отметил Александр де Кроо.

Когда именно произошло инциденты, не уточняется.

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Бельгия кибербезопасность
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