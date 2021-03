Прем'єр Словаччини публічно вибачився за свої слова про Закарпаття

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився за свій невдалий жарт про "обіцянку Закарпаття" в обмін на російську вакцину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Матович написав у Twitter.

"Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага до міжнародного права є обов’язковою. Перепрошую у всіх українців за свою недоречну реакцію, яка може підірвати їх справедливі зусилля", - написав Матович.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина - твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba 🇺🇦🇸🇰