Прем'єр Словаччини публічно вибачився за свої слова про Закарпаття

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився за свій невдалий жарт про "обіцянку Закарпаття" в обмін на російську вакцину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Матович написав у Twitter.

"Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага до міжнародного права є обов’язковою. Перепрошую у всіх українців за свою недоречну реакцію, яка може підірвати їх справедливі зусилля", - написав Матович.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина - твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba 🇺🇦🇸🇰 — Igor Matovic (@i_matovic) March 4, 2021

"Словаччина - твій друг", - додав він українською мовою, позначивши у дописі президента України Володимира Зеленского і главу МЗС Дмитра Кулебу.

Нагадаємо, під час радіоінтерв’ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною".

"Європейська правда" опублікувала також відео скандальної заяви прем'єра. Його ви можете проглянути на нашому Youtube-каналі.

Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".