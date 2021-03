Премьер Словакии принес извинения за свои слова о Закарпатье

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился за свою неудачную шутку об "обещании Закарпатья" в обмен на российскую вакцину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Матович написал в Twitter.

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу извинения у всех украинцев за свою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", - написал Матович.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина - твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba 🇺🇦🇸🇰