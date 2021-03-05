Президентка Естонії перед камерами вакцинувалася препаратом AstraZeneca

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд отримала свою першу дозу вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Кальюлайд вакцинували вранці 5 березня препаратом AstraZeneca.

Як повідомляють, підставою для вакцинації президентки став майбутній візит до Афганістану - для зустрічі з місією НАТО, у якій задіяні і естонські військовослужбовці. Візит планується у першій половині квітня.

У коментарі після вакцинації Керсті Кальюлайд запевнила, що усі затверджені у ЄС вакцини - якісні та варті довіри.

"Мене вакцинували препаратом AstraZeneca, але це не має значення - усі допущені регулятором вакцини є безпечними, а можливі побічні ефекти - дрібниця порівняно з тим, які ускладнення може спричинити хвороба", - зазначила вона.

Вона окремо звернулася російською до російськомовної частини населення, закликаючи їх вакцинуватися у свою чергу.

Ситуація з коронавірусом в країні продовжує погіршуватися. За останню добу в Естонії, населення якої складає 1,3 млн осіб, зареєстрували 1536 нових заражень, що є одним з найвищих показників за час епідемії. Померли за добу 14 хворих.

Позитивні тести склали 20% серед усіх зроблених.

Кількість госпіталізованих коронахворих досягла 578, з яких 56 у реанімації. Це найбільша кількість за час епідемії.