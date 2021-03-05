Президент Эстонии перед камерами вакцинировалась препаратом AstraZeneca

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила свою первую дозу вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Кальюлайд вакцинировали утром 5 марта препаратом AstraZeneca.

Как сообщают, основанием для вакцинации президента стал предстоящий визит в Афганистан - для встречи с миссией НАТО, в которой задействованы и эстонские военнослужащие. Визит планируется в первой половине апреля.

В комментарии после вакцинации Керсти Кальюлайд заверила, что все утвержденные в ЕС вакцины - качественные и заслуживают доверия.

"Меня вакцинировали препаратом AstraZeneca, но это не имеет значения - все допущенные регулятором вакцины безопасны, а возможные побочные эффекты - мелочь по сравнению с тем, какие осложнения может вызвать болезнь", - отметила она.

Она отдельно обратилась на русском к русскоязычной части населения, призывая их вакцинироваться в свою очередь.

Ситуация с коронавирусом в стране продолжает ухудшаться. За последние сутки в Эстонии, население которой составляет 1,3 млн человек, зарегистрировали 1536 новых заражений, что является одним из самых высоких показателей за время эпидемии. Умерли за сутки 14 больных.

Положительные тесты составили 20% всех сделанных.

Количество госпитализированных с коронавирусом достигло 578, из них 56 в реанимации. Это самое большое количество за время эпидемии.