Президент Эстонии перед камерами вакцинировалась препаратом AstraZeneca
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила свою первую дозу вакцины от коронавируса.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.
Кальюлайд вакцинировали утром 5 марта препаратом AstraZeneca.
Как сообщают, основанием для вакцинации президента стал предстоящий визит в Афганистан - для встречи с миссией НАТО, в которой задействованы и эстонские военнослужащие. Визит планируется в первой половине апреля.
В комментарии после вакцинации Керсти Кальюлайд заверила, что все утвержденные в ЕС вакцины - качественные и заслуживают доверия.
"Меня вакцинировали препаратом AstraZeneca, но это не имеет значения - все допущенные регулятором вакцины безопасны, а возможные побочные эффекты - мелочь по сравнению с тем, какие осложнения может вызвать болезнь", - отметила она.
Она отдельно обратилась на русском к русскоязычной части населения, призывая их вакцинироваться в свою очередь.
Ситуация с коронавирусом в стране продолжает ухудшаться. За последние сутки в Эстонии, население которой составляет 1,3 млн человек, зарегистрировали 1536 новых заражений, что является одним из самых высоких показателей за время эпидемии. Умерли за сутки 14 больных.
Положительные тесты составили 20% всех сделанных.
Количество госпитализированных с коронавирусом достигло 578, из них 56 в реанимации. Это самое большое количество за время эпидемии.