Фінляндія відмовила Китаю у розміщенні авіабази в Арктиці

Місто Кеміярві у фінській Лапландії відхилило пропозицію, зроблену державним інститутом полярних досліджень Китаю, про купівлю або оренду міського аеропорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Китайські представники зробили цю пропозицію ще в січні 2018 року, але про це стало відомо тільки зараз. У китайську делегацію увійшли представники Інституту полярних досліджень країни, Управління Арктики і Антарктики і помічник військового аташе посольства.

Китай хотів профінансувати реконструкцію нової злітно-посадкової смуги на суму близько 40 мільйонів євро для аеропорту, який би використовувався для проведення дослідницьких і спостережних польотів над Північним Льодовитим океаном, Північним полюсом і Північно-Східним проходом. Також передбачалося фінансування нової дослідницької лабораторії.

Новини про секретний план здивували як Лапландський університет, так і його Арктичний центр, які раніше співпрацювали з китайськими дослідниками.

За словами фінських військових, аеропорт розташований недалеко від їхнього стратегічно важливого полігону, тому розширення було б неможливим. Більш того, така пропозиція була б нереалістичною з урахуванням законодавства ЄС від жовтня 2020 року, що обмежує іноземні інвестиції.

В даний час Китай має дослідні центри в арктичному регіоні в Гренландії, Ісландії та на архіпелазі Шпіцберген.